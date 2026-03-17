mencarelli e il noir di una provincia disperata

Mencarelli ha scritto un noir ambientato in una provincia disegnata dalla disperazione. I coniugi Martelli di Savona hanno perso la figlia venticinquenne senza lasciare tracce. Lucio Marini, di Vicenza, cerca informazioni sulla madre tossicodipendente scomparsa da tempo. La signorina Perrino, proveniente dalle Canarie, è alla ricerca della sorella scomparsa da anni.

I coniugi Martelli vengono da Savona e hanno perso nel nulla la figlia venticinquenne, Lucio Marini è di Vicenza e cerca notizie sulla madre tossica sparita chissà dove, la signorina Perrino arriva dalle Canarie e da tempo non sa nulla della sorella. Sono tutti originari di Latina e sono stati convocati dai carabinieri perché qui, nei boschi, è stato trovato lo scheletro di una donna, la cui datazione è compatibile con tre denunce di scomparsa depositate parecchi anni prima. In attesa che l’esame del Dna chiarisca la vicenda, tocca a un giovane appuntato e al suo collega brigadiere (che rappresenta il peggio dell’opportunismo e del sopruso) gestire la situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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