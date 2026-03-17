Alle elezioni comunali, tutto si decide nel secondo turno, mentre Emmanuel Macron ottiene risultati deludenti. La destra del Rassemblement National conquista Marsiglia, e Mélenchon continua a guadagnare consensi, anche se a sinistra nessuno si fida completamente di lui. I risultati evidenziano un quadro politico in evoluzione, con cambiamenti significativi nelle preferenze degli elettori e il peso crescente di alcuni leader.

I risultati del primo turno delle elezioni comunali francesi, svoltesi domenica, hanno riservato sorprese, più o meno buone, praticamente per tutti i partiti transalpini. Ma c’è una formazione che è uscita con le ossa rotte: quella macronista insieme ai suoi alleati. In effetti il partito fondato dal presidente Emmanuel Macron ha brillato per il suo scarso radicamento locale. Persino per degli vecchi alleati di Macron, gli ex premier Edouard Philippe e François Bayrou, il primo turno non è stata una passeggiata. Bayrou, che è il primo cittadino di Pau dal 2014, è riuscito a distanziare il suo rivale socialista, Jérôme Marbot, di appena sette punti (33,83% contro il 26,31%). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mélenchon cresce, ma a sinistra nessuno si fida di lui

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