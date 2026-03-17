Un maxi tamponamento si è verificato sulla A20 Messina-Palermo, coinvolgendo circa 80 veicoli e causando il blocco totale del traffico tra Milazzo e Rometta, al chilometro 30, all’interno della Galleria Villafranca. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanza per soccorrere i feriti e gestire la situazione. La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Un maxi tamponamento si è verificato sulla A20 Messina-Palermo, causando il coinvolgimento di circa 80 veicoli e il blocco totale del traffico tra Milazzo e Rometta, al chilometro 30, all’interno della Galleria Villafranca. L’incidente, definito dalle autorità come un vero e proprio “flipper di mezzi”, ha generato code interminabili e rallentamenti in direzione Messina, provocando disagi significativi per gli automobilisti. Leggi anche: “Famiglia distrutta!”. Mostruoso incidente in Italia: bilancio pesantissimo La dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, fortunatamente, non si registrano feriti gravi, anche se diverse ambulanze del 118 sono intervenute prontamente sul posto per verificare le condizioni dei conducenti e degli occupanti dei veicoli coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mega incidente in galleria sulla Messina-Palermo: coinvolte decine di auto

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