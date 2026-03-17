Daniil Medvedev ha avuto recenti problemi con i voli: prima è stato bloccato a Dubai, ora a Miami si è presentato senza bagagli. Il finalista di Indian Wells ha incontrato difficoltà durante i suoi spostamenti, con ostacoli che hanno influenzato il suo viaggio. Questi inconvenienti si aggiungono alle precedenti interruzioni di percorso legate a problemi negli Emirati.

Da una sponda all'altra degli Stati Uniti, Daniil Medvedev trasportava una discreta dose di entusiasmo dopo l'ottimo Masters 1000 in California culminato con la sconfitta in finale contro Sinner. Il russo ha giocato il suo miglior torneo degli ultimi mesi, togliendosi anche la soddisfazione di battere Alcaraz in semifinale. Il sogno? Applicare un bel copia e incolla verso l'altro 1000 sul cemento, quello di Miami. A cui però Medvedev è arrivato senza bagagli, smarriti dalla United Airlines: da lì il russo ha scelto di fare un appello social rivolto direttamente alla compagnia statunitense. Ultimamente gli è andata molto meglio con gli avversari che con gli aerei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Medvedev, momento no con i voli: prima il blocco a Dubai, ora a Miami è senza bagagli

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