Nella regione del Medio Oriente, si sono verificati recenti attacchi con raid a Beirut e esplosioni nel Golfo, colpendo Dubai e Doha. Israele ha annunciato l’avvio di un’operazione militare su vasta scala, che ha coinvolto attacchi alle infrastrutture iraniane a Teheran e obiettivi collegati a Hezbollah a Beirut. Le azioni sono state confermate da fonti ufficiali delle autorità israeliane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacchi israeliani tra Teheran e Beirut. Israele ha annunciato l’avvio di una nuova offensiva su larga scala, colpendo simultaneamente infrastrutture legate al regime iraniano a Teheran e obiettivi riconducibili a Hezbollah a Beirut. L’operazione segna un ulteriore inasprimento delle tensioni nella regione, con azioni coordinate che coinvolgono più fronti strategici. Bombardamenti nella periferia della capitale libanese. Secondo quanto riportato dai media locali, diversi bombardamenti hanno interessato la periferia sud di Beirut, area considerata una roccaforte di Hezbollah. Le esplosioni hanno generato forte preoccupazione tra la popolazione, mentre restano in corso le verifiche sui danni e su eventuali conseguenze per i civili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medio Oriente: raid su Beirut ed esplosioni nel Golfo, colpite Dubai e Doha

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