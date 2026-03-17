Medio Oriente gli Usa inviano 2.200 Marines E scoppia il caso Kent

Gli Stati Uniti hanno inviato 2.200 Marines in Medio Oriente, mentre una nave da guerra della Marina si avvicina allo stretto di Malacca. La nave, ritenuta diretta verso il Medio Oriente con migliaia di militari a bordo, è stata individuata durante i tracciamenti marittimi. Nel frattempo, sui media è scoppiato il caso Kent.

Una nave da guerra della Marina statunitense, ritenuta in rotta verso il Medio Oriente con a bordo migliaia di militari, è in avvicinamento allo stretto di Malacca, secondo dati di tracciamento marittimo. Lo riporta la CNN. La nave anfibia d'assalto USS Tripoli è stata rilevata nelle acque al largo di Singapore, all'ingresso sud-occidentale del Mar Cinese Meridionale, secondo i dati AIS visionati da CNN. Le unità navali americane disattivano spesso i transponder, ma li mantengono attivi nelle aree a traffico intenso per motivi di sicurezza della navigazione. Secondo fonti citate dall'emittente statunitense, la Tripoli trasporterebbe personale della 31ª Marine Expeditionary Unit (MEU), una forza di risposta rapida di circa 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medio Oriente, gli Usa inviano 2.200 Marines. E scoppia il caso Kent Articoli correlati Leggi anche: Guerra Usa-Iran, il Pentagono muove 5.000 marines e altre navi in Medio Oriente Medio Oriente: USA inviano massiccia forza aerea, la più grande dal 2003. Tensioni con l’Iran in crescita.Tensioni in Medio Oriente: gli Stati Uniti dispiegano la maggiore forza aerea dalla guerra in Iraq Gli Stati Uniti hanno avviato un imponente... Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente Temi più discussi: Voci arabe sulla guerra in Iran, il bluff di Trump in un Medio Oriente diviso; Giustizia alla Trump: Ora l’Iran è il perdente del Medio oriente; L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerra; Medio Oriente, Trump: la guerra non durerà a lungo. L’Iran intensifica attacchi contro basi Usa e alleati. Crosetto sul Medio Oriente: Auspichiamo multilateralismo. Tensioni Usa-NatoIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, è tornato a parlare della guerra in Medio Oriente. In diretta a ‘Diario del ... iltempo.it Medio Oriente, raid israeliani in Iran, Katz conferma: 'Uccisi Larijani e il comandante Soleimani' - LIVEBLOGColpiti obiettivi terroristici e infrastrutture di Hezbollah. Una persona uccisa nella notte ad Abu Dhabi dai detriti di un missile (ANSA) ... ansa.it MEDIO ORIENTE | Le morti di Larijani e Soleimani accrescono la già lunga lista di recenti perdite eccellenti inflitte da Israele e Stati Uniti ai vertici politico-militari di Teheran #ANSA - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Le morti di Larijani e Soleimani accrescono la già lunga lista di recenti perdite eccellenti inflitte da Israele e Stati Uniti ai vertici politico-militari di Teheran #ANSA x.com