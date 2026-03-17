Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Baghdad, mentre Israele ha effettuato raid su obiettivi in Iran e Libano. La regione si trova in uno stato di alta tensione con azioni militari che si susseguono tra diverse località. Le operazioni militari coinvolgono sia attacchi diretti che raid aerei, aumentando la pressione nella zona.

Colpita la sede diplomatica Usa, mentre Israele lancia raid su Iran e Libano: cresce la tensione in tutta la regione. Prosegue l’escalation del conflitto in Medio Oriente, giunto al 18° giorno di guerra. Nella notte l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi: almeno un ordigno ha centrato la sede diplomatica provocando un’esplosione e una densa colonna di fumo nero. Poco prima, un drone aveva colpito anche un hotel della capitale irachena dove alloggiava personale italiano, rimasto fortunatamente illeso. Parallelamente, l’esercito israeliano ha annunciato una vasta ondata di attacchi contro obiettivi considerati terroristici a Teheran e, simultaneamente, contro infrastrutture di Hezbollah a Beirut. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Medio Oriente, attacco all’ambasciata Usa a Baghdad: raid anche su Teheran e Beirut

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