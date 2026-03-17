Medaglia d’argento in Belgio per il duo Cairone-Bugo

Sabato scorso a Louvain-la-Neuve, in Belgio, si è disputata la seconda tappa del Kata World Series di Judo, con la partecipazione di 220 atleti provenienti da 16 paesi. Il duo Cairone-Bugo ha conquistato una medaglia d’argento nella competizione. L’evento ha visto in gara varie nazioni e numerosi atleti, tutti impegnati nelle diverse categorie della competizione.

Sabato scorso nella cittadina belga di Louvain-la-Neuve, si è svolta la seconda tappa del Kata World Series di Judo, competizione che ha registrato la partecipazione di 220 atleti in rappresentanza di 16 nazioni. Da qui, con una rappresentativa italiana scatenata, con ben 22 coppie azzurre sul tatami, arriva la splendida notizia della medaglia d’argento conquistata da Martina Cairone (Palestra Ginnastica Ferrara), come sempre in coppia con Laura Bugo (San Mamolo Judo), nella specialità Ju no kata Senior. La nostra nazionale ha vinto il medagliere di una prova di valore pari a quello di un Campionato Europeo, segnale di un movimento Judo-Kata che cresce sempre più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Medaglia d’argento in Belgio per il duo Cairone-Bugo Articoli correlati Judo, Martina Cairone conquista l'oro a Torino in coppia con la bolognese Laura BugoAl Palamaggiore di Leinì (Torino), esordio stagionale vincente per la coppia formata dalla palestrina Martina Cairone e Laura Bugo (Asd San Mamolo). Sanremo 2026, serata cover: medaglia d'argento per il genovese SayfÈ arrivato secondo in classifica, dietro Ditonellapiaga e TonyPitony, l'artista genovese Sayf alla serata del Festival di Sanremo 2026 dedicata alle...