MED Mezzogiorno e Dintorni fa visita a Monte Sant’Angelo il video

Nell’ottava puntata di MED Mezzogiorno e Dintorni, il programma di Telenorba, si visita Monte Sant’Angelo per mostrare le sue bellezze. La troupe televisiva ha girato un video dedicato ai luoghi più rappresentativi della città, offrendo uno sguardo approfondito sulle sue attrazioni principali. La puntata si concentra sulle immagini e sui punti di interesse presenti nel centro storico.

MONTE SANT'ANGELO - Un interessante viaggio tra le bellezze di Monte Sant'Angelo nell'ottava puntata di MED Mezzogiorno e Dintorni il programma di Telenorba. Il format, storicamente scritto e condotto da Nick Difino, si conferma uno dei punti di riferimento del palinsesto locale per il racconto del territorio. La puntata inaugurale di questa nuova stagione, dalla durata di circa 46 minuti, riprende lo stile emozionale che da anni appassiona i telespettatori, puntando i riflettori sulle eccellenze locali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - MED “Mezzogiorno e Dintorni” fa visita a Monte Sant’Angelo, il video Articoli correlati I falò di San Giuseppe a Monte Sant’Angelo: il programmaLe Fanoje sono tutto questo: il calore del fuoco, le voci nelle piazze, i profumi della nostra terra, la musica, la condivisione, il senso più... Monte Sant’Angelo: sparatoria, un uomo ferito e il monito del sindacoUna sparatoria verificata nel centro di Monte Sant'Angelo ha lasciato un uomo di quarantquattro anni ferito al bacino da un colpo di pistola calibro... Aggiornamenti e contenuti dedicati a MED Mezzogiorno e Dintorni fa visita a... Argomenti discussi: Lorenzo Pellegrino socio onorario dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea. Agguato a Monte Sant'Angelo: 45enne ferito a colpi di pistola al bacino, non è in pericolo di vitaL’uomo sarebbe giunto da solo al punto di primo intervento del comune Foggiano e, una volta stabilizzato, è stato trasferito a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ... lagazzettadelmezzogiorno.it La mafia minaccia vicesindaco a Monte Sant'AngeloMONTE SANT’ANGELOTorna a farsi torbido il clima nella città dell’Arcangelo: ieri è stata recapitata una busta con un proiettile al vicesindaco (da pochi giorni) Michele Ferosi, 37 anni, avvocato, ... lagazzettadelmezzogiorno.it