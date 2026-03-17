Mazzoli all’Isia | E’ un onore essere qui

Lella Mazzoli ha dichiarato di essere onorata di essere presente all’Isia, dove assumerà la presidenza per i prossimi tre anni. La sua nomina rappresenta un cambio di leadership all’interno dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, che si prepara ad affrontare il nuovo periodo con questa direzione. La sua presenza è stata comunicata ufficialmente in occasione di questo incarico.

Il prossimo triennio per l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche sarà accompagnato dalla presidenza di Lella Mazzoli. Che si è presentata ieri alla stampa assieme ai vertici dello stesso ISIA, dell’ateneo e del Comune. Prima di qualsiasi discorso il direttore Giuseppe Biagetti ha attaccato alla giacca della neopresidente la spilla ufficiale dell’Istituto: "Con questo simbolo le do il benvenuto a nome di tutto il personale e degli studenti – ha esordito Biagetti – anche se Mazzoli ha già iniziato a lavorare, fare incontri e progetti. Ringrazio anche Alessandra Baronciani che ci ha accompagnato negli ultimi tre anni e sta avendo proficui contatti con Mazzoli per agevolare il passaggio di testimone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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