Un maxi tamponamento sull’autostrada Palermo-Messina ha coinvolto circa 80 mezzi, tra autovetture, furgoni e veicoli pesanti. L’incidente si è verificato tra Rometta e Milazzo, provocando il blocco totale del traffico nell’area. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Autostrada Palermo-Messina bloccata tra Rometta e Milazzo, dove si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. L’incidente si è verificato nella mattinata di martedì 17 marzo 2026. La circolazione autostradale è stata completamente bloccata per consentire la gestione dell’emergenza e l’evacuazione degli automobilisti coinvolti all’interno della galleria. Non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso del 118. La tratta della A20 tra Rometta e Milazzo è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che rende il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Maxi tamponamento sull’autostrada Palermo-Messina: coinvolti 80 mezzi

Articoli correlati

Leggi anche: Maxi-tamponamento sull’autostrada Palermo-Messina, coinvolti 80 mezzi: «Diversi feriti» – Il video

Maxi tamponamento in galleria a Messina: autostrada bloccata e oltre 80 mezzi coinvoltiMaxi tamponamento nella galleria Villafranca, sul tratto autostradale che collega Messina e Palermo.

Mega tamponamento a catena sull'autostrada Messina Palermo

Contenuti e approfondimenti su Maxi tamponamento sull'autostrada...

Temi più discussi: Maxi tamponamento in galleria sull’autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi; Droga celata sotto il lavello, albanese finisce in carcere. Scoperti due chili di cocaina durante la perquisizione nell’appartamento; Sicilia nel pallone: il Palermo vede la Serie A e il Catania sogna il ritorno in B. È l'anno del riscatto?.

Maxi tamponamento in galleria sull’A20 Messina-Palermo: 80 mezzi coinvolti, autostrada bloccata. Cosa è successo VIDEOUn grave incidente a catena ha paralizzato oggi la circolazione sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nella corsia in direzione del ... msn.com

Mega tamponamento a catena sull’autostrada Messina-Palermo: coinvolti 80 veicoli, rimasti bloccati in galleriaPauroso incidente autostradale stamattina sull'A20: un maxi tamponamento ha coinvolto circa 80 veicoli fra auto e furgoni. I soccorsi sono al lavoro per evacuare la galleria e offrire aiuto ... greenme.it

MAXI TAMPONAMENTO SULLA A20 MESSINA-PALERMO: COINVOLTI 80 MEZZI Leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/17/maxi-tamponamento-sulla-a20-messina-palermo-coinvolti-80-mezzi/ - facebook.com facebook

Messina, maxi tamponamento in galleria verso Palermo: coinvolti 80 mezzi #tamponamento x.com