Questa mattina alle 8.45, nella galleria Villafranca sulla A20 Palermo-Messina tra Milazzo e Rometta, si è verificato un maxi tamponamento a catena. Circa 80 veicoli tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti sono stati coinvolti nell’incidente, che si è verificato nel tratto autostradale in direzione Messina. La colonna di mezzi coinvolti si estende lungo la carreggiata.

Questa mattina intorno alle 8.45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta in direzione Messina, sulla autostrada A20 Palermo-Messina, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi, tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno del tunnel. Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maxi tamponamento in galleria sulla Palermo-Messina, 80 mezzi coinvolti

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