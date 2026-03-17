A Catania un'operazione ha portato alla sanzione di 19 ambulanti e al sequestro di materiali, con la rimozione di grandi quantità di rifiuti lungo via Dusmet. La polizia ha condotto un blitz contro l'abusivismo commerciale, intervenendo per contrastare le pratiche irregolari e rimuovendo rifiuti accumulati lungo la strada. L’intervento ha coinvolto diversi agenti e mezzi, con video che mostrano le operazioni di rimozione.

È di 19 ambulanti sanzionati e quasi 10.000 euro di multe il bilancio di una vasta operazione antiabusivismo condotta in via Dusmet, a Catania. L’intervento, coordinato dalla Polizia di Stato, ha portato alla rimozione di numerose installazioni abusive e di una grande quantità di rifiuti, restituendo alla cittadinanza una porzione significativa di suolo pubblico. Operazione congiunta delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione si è svolta in via Dusmet, con particolare attenzione a villa Pacini e all’area del mercato della pescheria. Gli agenti della Questura di Catania, insieme alla Polizia Locale del Comune e a una squadra di operai specializzati, hanno dato il via a un intervento mirato contro il degrado e l’abusivismo commerciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi blitz contro l'abusivismo a Catania, 19 ambulanti multati: video della rimozione di tonnellate di rifiuti

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