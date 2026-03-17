Durante il Festival di Sanremo 2026, la moglie di Max Pezzali ha condiviso dettagli sulla carriera del cantante e sul suo ritorno ai concerti dal vivo. La sua testimonianza ha fornito un quadro dei momenti chiave che hanno portato alla ripresa delle esibizioni. La dichiarazione si è concentrata sugli aspetti professionali e personali legati al ritorno in scena dell’artista.

La moglie di Max Pezzali ha raccontato i retroscena della carriera del cantante e il suo ritorno alle esibizioni live durante il Festival di Sanremo 2026. Debora Pelamatti ha rivelato come il marito sia stato ostacolato da ex manager e come la recente serie sugli 883 abbia distorto la realtà dei fatti. L’intervista, rilasciata in occasione della kermesse musicale sulla Costa Toscana, offre uno spaccato sulla vita privata e professionale dell’artista. Il racconto di Debora Pelamatti non si limita ai sentimenti personali ma tocca le dinamiche produttive che hanno segnato la storia degli 883. La donna descrive un percorso fatto di sacrifici, di isolamento creativo e di una rinascita professionale avvenuta grazie a nuovi collaboratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Pezzali: la moglie svela i retroscena del ritorno live

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