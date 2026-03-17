Durante la trasmissione, Massimo Boldi ha partecipato a uno scherzo che, invece di rimanere tale, si è trasformato in un momento molto emozionante. L’attore si è trovato coinvolto in una scena con la figlia, lasciando il pubblico senza parole. Quel momento ha suscitato grande partecipazione tra gli spettatori, creando un’immediata commozione tra chi seguiva la trasmissione in diretta.

Massimo Boldi a Scherzi a parte: quando lo scherzo diventa verità. Doveva essere uno scherzo, ma si è trasformato in uno dei momenti più intensi e inaspettati della televisione recente. Protagonista Massimo Boldi, che nella puntata del 16 marzo di Scherzi a parte ha mostrato un lato raramente visto: quello di padre, fragile e profondamente umano. Il meccanismo era semplice: l’attore, travestito e sotto mentite spoglie, doveva condurre dei provini senza farsi riconoscere. Ma qualcosa è andato oltre il copione. Non la gag, non il travestimento. A colpire è stato il cuore della storia. Il piano della figlia Micaela: uno scherzo per dire “ti voglio bene”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Massimo Boldi, lo scherzo diventa emozione: il momento con la figlia commuove tutti

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Che botta questo "scherzo" a Massimo Boldi. Che potenza questo momento di televisione popolare. #ScherziAparte x.com

lo scherzo a Massimo Boldi con la figlia è stato davvero emozionante. Vedere la sua reazione è stato un momento pieno di cuore. #scherziaparte - facebook.com facebook