A Massa torna il sorriso dopo la vittoria contro la Larcianese, con il risultato di 2-0 allo stadio Vitali. Tiziano Andrei ha segnato il secondo gol, che ha definitivamente chiuso la partita. La gioia si è vista tra i giocatori e i tifosi, con facce più rilassate e un clima di soddisfazione generale. La squadra ha ottenuto così un risultato importante.

Finalmente facce sorridenti a Massa dopo il successo toccasana contro la Larcianese. Tiziano Andrei ha anche timbrato il cartellino segnando la rete del 2 a 0 che di fatto ha chiuso i giochi allo stadio Vitali. "Abbiamo preparato bene la gara e l’abbiamo affrontata come si doveva – ha raccontato a fine partita il difensore massese –. Sapevamo che loro soffrivano molto la palla messa alle spalle. Sono contento del gol, mi ha fatto piacere, ma l’importante era portare a casa la vittoria. Questo è l’atteggiamento che dobbiamo tenere in queste ultime giornate che come hanno scritto i ragazzi della curva saranno tutte delle finali. Ci sono stati dei momenti nella ripresa in cui abbiamo avuto un po’ il "braccino" ma non abbiamo mai dato l’impressione che questa partita potesse riaprirsi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese Torna il sorriso. Andrei: "Gara perfetta"

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