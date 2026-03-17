Marotta un silenzio stampa che genera molti punti di domanda | la strategia comunicativa dell’Inter
L’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni pubbliche riguardo alle decisioni arbitrali, mantenendo un silenzio stampa che ha attirato l’attenzione. La società non ha commentato le recenti partite o episodi contestati, lasciando spazio a molte domande sulla sua strategia comunicativa. La scelta riguarda esclusivamente il tema arbitri, senza altre dichiarazioni ufficiali sul momento.
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