L’Inter ha deciso di non rilasciare dichiarazioni pubbliche riguardo alle decisioni arbitrali, mantenendo un silenzio stampa che ha attirato l’attenzione. La società non ha commentato le recenti partite o episodi contestati, lasciando spazio a molte domande sulla sua strategia comunicativa. La scelta riguarda esclusivamente il tema arbitri, senza altre dichiarazioni ufficiali sul momento.

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© Internews24.com - Marotta, un silenzio stampa che genera molti punti di domanda: la strategia comunicativa dell’Inter

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