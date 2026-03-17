Mark Samson, accusato del femminicidio di Ilaria Sula, ha dichiarato in tribunale di non ricordare cosa gli sia passato per la testa nel momento del delitto. Nel corso dell'udienza, ha spiegato di aver agito senza intenzione, mentre la madre della vittima si è presentata in aula per tutelare i diritti di sua figlia. La vicenda si svolge davanti ai giudici, con la testimonianza di Samson e le parole della madre di Ilaria Sula.

Nell’udienza del 17 marzo per cui è imputato Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, è stato ricostruito dal giovane il momento esatto in cui ha ucciso quella che, all’epoca, era la sua fidanzata. L’uomo ha spiegato in aula di “non aver sempre detto la verità” per tutelare sua madre, condannata per concorso in occultamento di cadavere. In quei terribili attimi in cui ha perso la vita la 22enne, studentessa fuori sede a La Sapienza di Roma, è emerso dalla deposizione di Mark Samson che avrebbe perso il controllo. “Non so cosa sia successo. È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi”, le parole dell’imputato. Femminicidio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mark Samson e il femminicidio di Ilaria Sula, dal "non so cosa mi è preso" alla madre "da tutelare"

Articoli correlati

“Quando Mark è uscito io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra”, la madre di Mark Samson racconta il femminicidio di Ilaria Sula“Quando Mark è uscito di casa io ho pulito la sua stanza, c’era tanto sangue a terra, ho preso lo zaino di Ilaria con i suoi vestiti dentro e ho...

Femminicidio Sula, la madre di Samson: "Mark aprì la porta e disse Ilaria non c'è più"La donna, che ha patteggiato una pena a due anni per concorso in occultamento di cadavere, ha detto: "Lui ha usato dei fazzoletti di carta per pulire...

Altri aggiornamenti su Mark Samson

Temi più discussi: Femminicidio di Ilaria Sula: la madre di Mark Samson racconta l’orrore; Ilaria Sula uccisa un anno fa. I genitori: Mark non lo perdoniamo, sua madre ha calpestato il sangue di nostra figlia; Processo Sula, domani in aula l'ex fidanzato reo confesso Samson; Ilaria Sula. La madre dell'omicida: Mi spiace per i genitori ma ho pensato a proteggere mio figlio.

Ho colpito non so quante volte, la confessione di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori: Per noi giustizia significa ergastoloNessun tremore nella voce, nessun cedimento apparente. Mark Antony Samson parla con tono pacato, quasi distaccato, davanti alla III Corte d’Assise di Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, dove è imputat ... ilfattoquotidiano.it

Mark Samson: «Ho ucciso Ilaria Sula, non so quanto volte l'ho colpita al volto. Lei delusa da me per le mie bugie»Processo a Mark Antony Samson, il giovane reo confesso del femminicidio della sua ex fidanzata, Ilaria Sula. ilgazzettino.it

"Non mi ricordo quante volte l'ho colpita sul volto" Le parole pronunciate in aula da Mark Samson riportano al centro una vicenda già segnata da estrema violenza. Il 24enne, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, ha ricostruito i momenti precedenti all’o - facebook.com facebook

Delitto #IlariaSula: in aula grande impressione per la deposizione della madre di #MarkSamson x.com