Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista sportivo, ha commentato le recenti critiche rivolte a Rafael Leao dopo la partita Lazio-Milan, sottolineando come si sia discusso sia della sua uscita in campo che della mancanza di determinazione. Le opinioni sulla sua prestazione sono state forti, e Marinozzi ha deciso di analizzare il tema, evidenziando le diverse sfaccettature delle valutazioni sul giocatore.

Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio di domenica sera, sono tantissimi i temi da affrontare. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha messo in campo una prestazione a dir poco deludente: un Milan molle, privo di idee, senza grinta e cattiveria. Alcuni di questi argomenti son stati discussi dal giornalista sportivo Andrea Marinozzi sul suo canale YouTube, che però ha voluto soffermarsi sulla prestazione negativa di Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Le parole di Marinozzi su Rafael Leao e la sua uscita dal campo: "Leao è stato molto criticato per la sua uscita polemica ma io non mi sento di criticarlo dopo quanto mostrato al momento della sostituzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marinozzi: “Critichiamo Leao per la sua uscita ma anche per mancanza di ferocia?”

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