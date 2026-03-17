Marina La Rosa cacciata dalle nozze di Veronica Peparini lo scherzo alla cerimonia | Mi rompo i cogl**

Durante le nozze di Veronica Peparini e Andreas Muller, Marina La Rosa è stata coinvolta in uno scherzo organizzato dal programma televisivo

Marina La Rosa vittima di Scherzi a Parte durante le nozze dell'amica Veronica Peparini con Andreas Muller. L'ex gieffina ha perso la pazienza quando le è stato fatto credere di non essere invitata: "Mi sto rompendo i cog**i. è una follia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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