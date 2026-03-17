Maria Esposito e Silvia Uras, dopo aver comunicato la fine della loro relazione, sarebbero tornate ad avere contatti recenti, secondo alcune fonti di gossip. La notizia arriva dopo che Esposito aveva annunciato la rottura con Uras a un giornalista del settore. Non ci sono conferme ufficiali, ma circolano voci su un possibile riavvicinamento tra le due.

Maria Esposito aveva annunciato a Gabriele Parpiglia la rottura con Silvia Uras ma oggi, secondo un'indiscrezione dell'esperto di gossip, le due si sarebbero riavvicinate Si tratta di una mossa studiata o di realtà?Solo poco tempo fa si era parlato dellaseparazionetraMaria Esposito e Silvia Urase a lanciare il gossip era stato Gabriele Parpiglia. L’esperto di gossip aveva pubblicato un’intervista con l’attrice di Mare Fuori, riportando così tutte le parole della Esposito in merito alla sua rottura con la Uras. Maria aveva dichiarato di voler voltare pagina dopo la storia d’amore con Silvia. Ed oggi è sempre l’esperto di gossip a parlarne di unravvicinamento tra le due. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maria Esposito e Silvia Uras, il riavvicinamento “una mossa studiata per hype?”

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