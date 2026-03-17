La Sea Watch 5, con 84 migranti a bordo, ha richiesto l’intervento del Tribunale di Palermo per poter sbarcare in Sicilia. La nave si trova nel Canale di Sicilia mentre le condizioni del mare sono estremamente agitate, con onde alte. Le autorità italiane hanno assegnato la nave a Marina di Carrara, che si trova a oltre 1.000 chilometri di distanza.

Mare in tempesta nel Canale di Sicilia con onde molto alte. La Sea Watch 5 con 84 persone a bordo e assegnata dalle autorità italiane a Marina di Carrara, «distante oltre 1.100 km e quattro giorni di viaggio», chiede un porto vicino «al più presto», in quanto «la situazione degli 84 sopravvissuti a bordo è ormai insostenibile». «Attraversare lo Stretto è al momento impossibile». La ong tedesca, mentre sta cercando riparo al largo dell'Isola, rende noto di avere presentato ricorso al Tribunale dei minori di Palermo per ottenere il permesso di far sbarcare i bambin i e le loro famiglie in Sicilia. Le persone soccorse domenica hanno gravi ustioni da carburante, sono sfinite e soffrono il mal di mare: «Hanno bisogno di sbarcare al più presto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mare in tempesta, la Sea Watch ricorre al Tribunale di Palermo per sbarcare in Sicilia gli 84 migranti a bordo

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