L’attore romano di 62 anni è stato ricoverato in ospedale dopo una caduta avvenuta ad Aosta, dove si trovava per motivi di lavoro. È stato immediatamente operato a causa di una frattura alla gamba. L’incidente ha richiesto intervento medico urgente, e al momento si trovava sotto osservazione. La notizia è stata diffusa dai rappresentanti dell’attore.

Brutto infortunio per Marco Giallini. L’attore romano, 62 anni, si è fratturato una gamba mentre si trovava ad Aosta per alcuni impegni di lavoro. Necessari il ricovero e un intervento chirurgico presso l’ ospedale Umberto Parini del capoluogo valdostano. Secondo quanto ricostruito, Giallini è caduto violentemente a terra durante una passeggiata nei pressi del suo alloggio ad Aosta. L’incidente non è avvenuto mentre era impegnato sul set o in attività lavorative, ma durante una pausa dagli impegni professionali. La caduta gli ha provocato una frattura alla gamba, rendendo necessario il trasferimento immediato in ospedale, dove un’ équipe chirurgica lo ha preso in carico per l’ intervento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marco Giallini in ospedale dopo una caduta: operato immediatamente

Articoli correlati

Leggi anche: Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di ‘Rocco Schiavone’

Incidente sul set di Rocco Schiavone, Marco Giallini operato: cosa è successoUna caduta improvvisa, nel cuore di Aosta, ha interrotto bruscamente le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone e costretto Marco Giallini...

Tutto quello che riguarda Marco Giallini

Discussioni sull' argomento Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di ‘Rocco Schiavone’; ORRORE NELLA METRO DI ROMA: 60ENNE AB*SA PIÙ VOLTE DI UN GIOVANE. ARRESTATO.

Marco Giallini in ospedale, incidente sul set di Rocco Schiavone: stop alla serie e come staL’attore ha avuto un incidente ad Aosta, dove si trovava per le riprese della fiction di Rai 2, le sue condizioni: È inciampato ed è finito a terra con violenza ... libero.it

Giallini in ospedale dopo una caduta, stop alle riprese di 'Rocco Schiavone'L’attore romano, ad Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai 'Rocco Schiavone', questa mattina si è infortunato a una gamba a seguito di una caduta in piazza Chanoux, poco dopo es ... adnkronos.com

Incidente per Marco Giallini. L’attore romano, ad Aosta per le riprese della settima stagione della fiction Rai "Rocco Schiavone", questa mattina si è infortunato a una gamba a seguito di una caduta in piazza Chanoux, poco dopo essere uscito dall’hotel in cui s - facebook.com facebook

Marco #Giallini si sarebbe fratturato una gamba ad #Aosta, dove erano in corso le riprese di #RoccoSchiavone. #tv #televisione x.com