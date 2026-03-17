L’attore è stato ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta ed è ora sotto i ferri. Le riprese della serie televisiva sono state interrotte, creando preoccupazione tra i fan. La produzione ha comunicato lo stop temporaneo delle riprese, mentre i colleghi si sono fatti sentire tramite i social. La situazione ha suscitato ansia tra gli appassionati, che attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.

Imprevisti della vita incidono sulla vita della fiction. dalla realtà al set, non è un martedì qualunque ad Aosta, e non lo è per i milioni di telespettatori che attendono con ansia il ritorno sul piccolo schermo di Rocco Schiavone, il vicequestore più ruvido, malinconico e autenticamente stropicciato dei seriali di genere italiani. Una brutta caduta in Piazza Chanoux, proprio all’uscita dall’hotel, ha costretto Marco Giallini al ricovero d’urgenza e a un immediato intervento chirurgico per una frattura alla gamba presso l’Ospedale Parini. Un incidente che impone lo stop forzato alle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone – la fiction prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Cross Productions e Beta Film – lasciando tutti in attesa di capire i tempi del recupero del suo protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marco Giallini in ospedale dopo una brutta caduta, attore sotto i ferri, stop alle riprese di “Rocco Schiavone” e fan della serie in ansia

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Marco #Giallini si sarebbe fratturato una gamba ad #Aosta, dove erano in corso le riprese di #RoccoSchiavone. #tv #televisione x.com