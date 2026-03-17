Marco Giallini caduta e frattura? Maledizione ad Aosta | nel 2017

L’attore Marco Giallini ha subito una caduta a Aosta, che gli ha provocato una frattura alla gamba e ha interrotto le riprese della fiction Rocco Schiavone, trasmessa dalla Rai. L’incidente si è verificato nel 2017 e ha costretto Giallini a prendersi un periodo di riposo. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’incidente o sui successivi sviluppi.

Una brutta caduta, una frattura alla gamba e stop alle riprese: questa la sintesi della disavventura capitata all'attore Marco Giallini, volto della fiction Rocco Schiavone, fiore all'occhiello Rai. Un incidenteche ha anche un precedente, meno grave, accaduto nel 2017. L’episodio delle ultime ore si è verificato ad Aosta, dove l’attore era impegnato sul set della settima stagione della serie. Secondo le prime ricostruzioni, Giallini sarebbe caduto all’esterno dell’alloggio messo a disposizione dalla produzione. L’impatto si è rivelato particolarmente violento, tanto da provocare una frattura seria alla gamba e rendere necessario un immediato trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Tutto quello che riguarda Marco Giallini

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Marco Giallini è stato coinvolto in un incidente sul set della nuova stagione di Rocco Schiavone, in seguito a una caduta causata dall’impatto con un cane, per lui si è reso necessario un intervento al femore. A raccontare l’accaduto sono stati gli amici Mirko - facebook.com facebook

Marco #Giallini si sarebbe fratturato una gamba ad #Aosta, dove erano in corso le riprese di #RoccoSchiavone. #tv #televisione x.com