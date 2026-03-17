A Tavarnuzze, in provincia di Firenze, Marco Milanesi di 64 anni è stato riconosciuto come l’uomo più affascinante d’Italia nella categoria over 60. La premiazione si è svolta a Salsomaggiore, dove ha conquistato il titolo nel concorso di Mister Fascino dedicato a questa fascia di età. La vittoria ha portato Marco sotto i riflettori come rappresentante del suo gruppo di età.

Impruneta (Firenze), 17 marzo 2026 – L’uomo “over” più affascinante d’Italia vive a Tavarnuzze: si chiama Marco Milanesi, ha 64 anni e ha vinto a Salsomaggiore il concorso di Mister Fascino per la fascia di età tra i 60 e i 70 anni. “Il fascino non ha età, ci siamo ripetuti spesso durante le tappe di questo concorso insieme ai miei ’colleghi’ in gara – racconta -. Sono soddisfatto di questo titolo, che mi godo insieme a mia moglie”. Lei, Samanta Bagni, lo guarda orgogliosa e innamorata. “Mio marito non è solo bello – dice – ma ha anche portamento, eleganza. Siamo insieme da una vita e non facciamo niente separati”. La scuola di ballo. Insieme hanno portato avanti una scuola di ballo a Tavarnuzze, e fanno gli attori in spot e film. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marco è l’uomo più affascinante d’Italia

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