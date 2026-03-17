Marco Aurelio a Giulianova | incontro con l’autore Forte

Il 19 marzo alle 17.30, nella Biblioteca Civica Vincenzo Bindi di Giulianova, si terrà un evento dedicato alla presentazione del romanzo “Vero” di Franco Forte. L’autore sarà presente per discutere del suo libro con i lettori e firmare copie. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e sarà aperto al pubblico.

Il 19 marzo alle 17.30, la Biblioteca Civica Vincenzo Bindi di Giulianova ospiterà il romanzo “Vero” di Franco Forte. L’incontro, organizzato dall’associazione Quid con il patrocinio comunale, vedrà l’autore dialogare con la scrittrice Manuela Costantini sulla figura di Marco Aurelio. Questa iniziativa si inserisce nel Patto per la Lettura cittadino e mira a rafforzare la partecipazione culturale attraverso la narrativa storica. La narrazione filosofica come motore della crescita locale. Franco Forte porterà a Giulianova un’opera che intreccia vicende personali e responsabilità politica nella vita dell’imperatore filosofo. La scelta di trattare temi di filosofia stoica non è casuale: riflette una necessità contemporanea di trovare stabilità nei valori antichi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marco Aurelio a Giulianova: incontro con l’autore Forte Articoli correlati L’ex Martiniello avvisa l’Ancona: "Giulianova in casa è molto forte"L’Ancona domenica pomeriggio scenderà in campo al Fadini di Giulianova contro la squadra dell’ex Antonio Martiniello. Leggi anche: Un laser per riportare a nuovo la Colonna di Marco Aurelio a Roma