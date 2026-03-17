Nella mattinata di oggi, Claudio Marchisio ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della Juventus, sottolineando la necessità di un acquisto importante per il centrocampo. Ha commentato la situazione attuale della squadra e ha espresso fiducia in un possibile colpo di mercato. Marchisio ha anche parlato di Luciano Spalletti, definendolo una figura chiave per il futuro del club.

Nella mattinata di oggi, attraverso un’ampia intervista concessa a Tuttosport, Claudio Marchisio ha analizzato lo stato di salute della Juventus in vista di un finale di stagione che non ammette deroghe. L’ex bandiera bianconera ha definito il rendimento della squadra un “voto in stand-by”, condizionato inesorabilmente dall’esito della corsa al quarto posto. A poche ore dal rush finale, l’analisi di Marchisio sottolinea come, nonostante un calcio più “divertente ed emozionante”, l’assenza dalla Champions League sancirebbe il fallimento degli obiettivi minimi prefissati dal sodalizio torinese. Il fattore Spalletti e l’anticipo strategico. Secondo il “Principino”, la vera svolta della stagione risiede nella tempistica con cui la dirigenza ha affidato la panchina a Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Marchisio blinda Spalletti: “Juventus, ora serve il colpo Tonali”

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