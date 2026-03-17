Dopo la lite avvenuta a Domenica In tra Mara Venier e Teo Mammucari, emergono dettagli inaspettati sui retroscena dell’incidente. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, portando alla luce alcune dinamiche interne allo studio televisivo. La vicenda si è svolta durante la trasmissione, lasciando tutti senza parole e suscitando numerose reazioni sui social.

Il panorama televisivo italiano della primavera 2026 si accende con un caso mediatico che vede protagonista uno degli studi più storici della Rai. La recente puntata di Domenica In ha innescato una serie di reazioni a catena che sembrano aver incrinato definitivamente il rapporto tra la padrona di casa, Mara Venier, e il co-conduttore Teo Mammucari. Al centro del contendere non ci sono solo divergenze professionali, ma una gestione della diretta che ha generato forte imbarazzo, specialmente nei confronti degli ospiti intervenuti nel salotto domenicale. La tensione è diventata talmente palpabile da richiedere interventi riparatori immediati per cercare di arginare il danno d’immagine e tutelare l’armonia del programma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mara Venier e Teo Mammucari, cos’è successo dopo la lite a Domenica In: retroscena clamoroso

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Tre minuti e caccialo via, io ho visto il film è imbarazzante, non fa ridere. Tre minuti e poi caccialo via, dai Mara, su, due domande e lo mandiamo via, abbiamo cose più importanti». Sono le parole incalzanti di Teo Mammucari rivolte a Mara Venier durante la p - facebook.com facebook

Non è passato inosservato lo sketch del conduttore a Domenica In durante la presentazione di "Mi batte il corazon": "Tre minuti e caccialo via". In un altro momento, Mara Venier ha perso la pazienza: "Sei un pirla, non capisci i momenti". x.com