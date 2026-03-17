Manfredonia Calcio ha due tifosi molto speciali, Christopher e Alexander, considerati talismani dai sostenitori della squadra. Nonostante la distanza geografica, i due ragazzi sono legati alla squadra e alla città di Manfredonia, condividendo la passione per il calcio e il colore biancoceleste. La loro presenza simbolica rappresenta un legame forte tra tifoseria e squadra, indipendentemente dalla distanza.

Non importa quanti chilometri ci siano di mezzo, quando il sangue è sipontino doc il cuore batte a un solo ritmo: quello biancoceleste. Domenica lo Stadio "Miramare" ha riabbracciato due dei suoi tifosi più speciali, i fratelli Christopher (10 anni) e Alexander (6 anni) Granatiero. Nati e cresciuti a Bari ma con Manfredonia nell'anima grazie a papà Filippo, i due piccoli grandi tifosi hanno vissuto una giornata da protagonisti. Poco prima del fischio d'inizio contro la Paganese, l'emozione è salita alle stelle: il patron Gianni Rotice ha consegnato loro la maglia ufficiale sul prato del "Miramare", trasformando un sogno in realtà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio ed i talismani Christopher e Alexander

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