Manfredonia a Palazzo dei Celestini il Workshop Hospitality
Il 18 marzo alle 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Palazzo dei Celestini si svolgerà il Workshop Hospitality, un evento rivolto agli operatori del settore turismo, comunicazione e servizi di accoglienza. L’incontro si terrà nella sede storica di Palazzo dei Celestini a Manfredonia, con l’obiettivo di discutere temi legati all’accoglienza e alle attività correlate.
Il 18 marzo alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Palazzo dei Celestini, si terrà il Workshop Hospitality, un incontro dedicato agli operatori del turismo, della comunicazione e dei servizi legati all’accoglienza. 18 marzo 2026, ore 18:30 Biblioteca Comunale, Palazzo dei Celestini Ingresso libero, senza registrazione.. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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