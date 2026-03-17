Mandragora sulla sfida all’Inter | Poco tempo per recuperare | giovedì c’è la Conference

Mandragora ha commentato la sfida all’Inter, sottolineando che ci sarà poco tempo per recuperare prima della partita di giovedì in Conference League. La Fiorentina ha ritrovato il sorriso grazie a una vittoria importante contro la Cremonese, che ha migliorato la sua posizione in classifica. La squadra si prepara ora alla prossima sfida europea.

Mandragora. La Fiorentina ritrova il sorriso e l’ossigeno necessario per la classifica grazie a una vittoria fondamentale ottenuta nello scontro salvezza contro la Cremonese. I tre punti conquistati non solo risollevano il morale della truppa viola, ma permettono all’ambiente di guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni. Tuttavia, il calendario non concede soste e la squadra di Firenze deve già resettare le emozioni per concentrarsi su un tour de force che metterà a dura prova la tenuta fisica e mentale del gruppo. Il protagonista del centrocampo gigliato, Rolando Mandragora, ha espresso chiaramente questo concetto attraverso i canali ufficiali del club, evidenziando come la gioia per il successo debba trasformarsi immediatamente in concentrazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Vanoli: «Conference League obiettivo primario, Ranieri e Mandragora fondamentali»La sfida d’andata tra Jagiellonia e Fiorentina si chiude con una vittoria esterna dei viola per 0-3, firmata dai passi decisivi di Ranieri,... Leggi anche: Fiorentina, Vanoli nel post gara: «La Conference è una competizione alla quale teniamo. Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi importanti» Tutti gli aggiornamenti su Mandragora sulla sfida all'Inter Poco... Discussioni sull' argomento Fiorentina, le pagelle nella sfida con il Parma: Dodo rischia la frittata. Fagioli, un passo indietro; L’urlaccio di Mandragora scuote la Fiorentina e indica la via per gli ottavi; Jagiellonia-Fiorentina 0-3: Ranieri, Mandragora e Piccoli per una vittoria d’oro; FORMAZIONE FIORENTINA: CHRISTENSEN IN PORTA, MANDRAGORA IN REGIA, GOSENS A SINISTRA. Parisi sblocca la sfida salvezza dello Zini al 25'. Fiorentina avanti sulla CremoneseFabiano Parisi sblocca la sfida salvezza dello Zini al 25'. Fagioli favorisce Mandragora che allarga sulla destra per il numero 65 che. tuttomercatoweb.com Fiorentina, Mandragora: "Pochi giorni per recuperare, domenica gara difficile contro l'Inter dopo la Conference" x.com La Mandragora BOOK CLUB con CHIARA MARTINI e LETIZIA PAOLINI - facebook.com facebook