Manchester City-Real Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo si gioca il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. La partita si svolge a Manchester e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. Le formazioni probabili dei due club sono state annunciate e l'orario di inizio è stato confermato.

(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Guardiola scenderà in campo per provare a ribaltare la pesante sconfitta dell'andata, quando al Bernabeu la tripletta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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