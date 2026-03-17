Manchester City-Real Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Martedì 17 marzo si gioca il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. La partita si svolge a Manchester e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. Le formazioni probabili dei due club sono state annunciate e l'orario di inizio è stato confermato.

(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Guardiola scenderà in campo per provare a ribaltare la pesante sconfitta dell'andata, quando al Bernabeu la tripletta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla Real Madrid-Manchester City in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioniLe squadre di Arbeloa e Guardiola si affrontano oggi alle 21 al Santiago Bernabeu. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e notizie su Manchester City Real Madrid orario... Temi più discussi: Champions, Real Madrid-Manchester City 3-0: Valverde incanta il Bernabeu; Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Real Madrid-Manchester City, lo sport in tv di mercoledì 11 marzo; Dove vedere Real Madrid-Manchester City stasera (anche gratis) in streaming, l'andata degli ottavi di Champions League 2026. Manchester City-Real Madrid in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioniManchester City e Real Madrid si affrontano alle ore 21 all'Etihad Stadium per il match di ritorno degli ottavi di Champions League ... fanpage.it Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioniManchester City e Real Madrid si affrontano all'Etihad Stadium nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La squadra di Pep Guardiola ha una sola strada, vincere e con tanti goal di ... calciomercato.com Manchester City-Real Madrid, Arbeloa: "Mbappé Bello avere di nuovo il migliore al mondo" #SkySport #SkyUCL x.com Un day off particolare per i giocatori del Manchester City I Citizens sono chiamati a un'impresa in Champions League contro il Real Madrid, dovendo rimontare il 3-0 dell'andata.Nonostante ciò, Pep Guardiola ha deciso di concedere una giornata di riposo ai - facebook.com facebook