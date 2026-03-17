Manchester City-Real Madrid LIVE risultato in diretta della partita di Champions | a che ora e su quale canale vederla in tv attese le formazioni ufficiali

Segui la diretta di Manchester City-Real Madrid, partita valida per la Champions League, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le formazioni ufficiali. La partita si gioca oggi e sarà trasmessa in diretta su un canale televisivo dedicato. La cronaca minuto per minuto fornirà tutte le fasi salienti e il punteggio aggiornato fino al termine dell’incontro.