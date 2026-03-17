Manchester City-Real Madrid LIVE risultato in diretta della partita di Champions | a che ora e su quale canale vederla in tv attese le formazioni ufficiali

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta di Manchester City-Real Madrid, partita valida per la Champions League, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le formazioni ufficiali. La partita si gioca oggi e sarà trasmessa in diretta su un canale televisivo dedicato. La cronaca minuto per minuto fornirà tutte le fasi salienti e il punteggio aggiornato fino al termine dell’incontro.

La diretta live di Manchester City-Real Madrid di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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