Manchester City-Real Madrid LIVE risultato in diretta della partita di Champions | a che ora e su quale canale vederla in tv attese le formazioni ufficiali
Segui la diretta di Manchester City-Real Madrid, partita valida per la Champions League, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato e le formazioni ufficiali. La partita si gioca oggi e sarà trasmessa in diretta su un canale televisivo dedicato. La cronaca minuto per minuto fornirà tutte le fasi salienti e il punteggio aggiornato fino al termine dell’incontro.
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