Mammucari resta a Domenica In con funzioni ridotte | Duro scontro col figlio di Mara dopo la puntata

Domenica In ha visto Teo Mammucari partecipare con funzioni ridotte durante la puntata del 15 marzo. Dopo l’evento, sarebbe stato Paolo Capponi, figlio di Mara Venier e amico di Mammucari, a parlare con lui in privato. Non sono stati rivelati dettagli sulle conversazioni, ma l’episodio ha suscitato attenzione tra i telespettatori e gli addetti ai lavori.

Nuovo retroscena su Domenica In: a prendere da parte Teo Mammucari dopo il caos della puntata del 15 marzo sarebbe stato Paolo Capponi, figlio di Mara Venier e suo grande amico. Il futuro prevede funzioni ridotte per il presentatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mara Venier contro Teo Mammucari nei corridoi dopo Domenica In: “O me o lui la prossima settimana”Mara Venier furiosa con Teo Mammucari dopo Domenica In: "O me o lui la prossima settimana". Leggi anche: A Domenica In Mara Venier perde ancora la pazienza con Teo Mammucari: “Sei un pirla, non capisci” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mammucari resta Temi più discussi: Domenica In, Mara Venier furiosa con Teo Mammucari: Uno solo ho scelto io, sfogo dietro le quinte e addio a un passo; Iodice su Domenica In: Ringrazio Mara Venier. Sul resto è come se sta per nascere un figlio e mi fermo a parlare con il parcheggiatore; Teo Mammucari attacca Peppe Iodice a Domenica In: Due domande e mandalo via; Mammucari attacca Iodice?. Mammucari resta a Domenica In con funzioni ridotte: Duro scontro col figlio di Mara dopo la puntataNuovo retroscena su Domenica In: a prendere da parte Teo Mammucari dopo il caos della puntata del 15 marzo sarebbe stato Paolo Capponi, figlio di Mara ... fanpage.it Mara Venier allontana Teo Mammucari da Domenica In per logoramentoTeo Mammucari contestato a Domenica In: cosa è successo davvero Il 15 marzo, negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la partecipazione di Teo Mammucari a ... assodigitale.it Clima teso dietro le quinte di Domenica In Dopo la puntata, Mara Venier avrebbe affrontato Teo Mammucari nei corridoi degli studi con un ultimatum: “O me o lui la prossima settimana”. Il capo autore sarebbe intervenuto per calmare la situazione, ma resta la - facebook.com facebook