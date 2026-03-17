Mammucari resta a Domenica In con funzioni ridotte | Duro scontro col figlio di Mara dopo la puntata

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In ha visto Teo Mammucari partecipare con funzioni ridotte durante la puntata del 15 marzo. Dopo l’evento, sarebbe stato Paolo Capponi, figlio di Mara Venier e amico di Mammucari, a parlare con lui in privato. Non sono stati rivelati dettagli sulle conversazioni, ma l’episodio ha suscitato attenzione tra i telespettatori e gli addetti ai lavori.

Nuovo retroscena su Domenica In: a prendere da parte Teo Mammucari dopo il caos della puntata del 15 marzo sarebbe stato Paolo Capponi, figlio di Mara Venier e suo grande amico. Il futuro prevede funzioni ridotte per il presentatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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