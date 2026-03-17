Il maltempo ha colpito Sicilia e Calabria con frane e strade allagate, isolando alcune famiglie nel Vibonese. In queste aree si registrano disagi e difficoltà nelle comunicazioni, mentre domani otto Regioni saranno sotto allerta gialla a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità continuano a monitorare la situazione per gestire eventuali emergenze.

Il maltempo imperversa al Sud. In Calabria, frane e strade allagate, famiglie isolate nel vibonese. Domani, allerta gialla in otto Regioni. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Maltempo in Sicilia e Calabria. Frane, strade allagate e famiglie isolate

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