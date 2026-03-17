La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per nove regioni del Centro-Sud tra il 17 e il 18 marzo 2026. Sono previste piogge intense, neve e venti di burrasca che interesseranno le aree coinvolte. Il maltempo porterà un abbassamento delle temperature e condizioni di forte instabilità atmosferica. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni durante questo periodo.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse che interesseranno, a partire dalla serata di martedì 17 marzo 2026, numerose regioni del Centro-Sud Italia. L’allerta riguarda in particolare Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. Il motivo dell’allerta è l’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord-orientale, che porterà piogge, nevicate a quote collinari e un deciso rinforzo dei venti su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Le previsioni meteo delle prossime ore Venti forti e mareggiate: le zone... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maltempo, allerta gialla della Protezione Civile in nove regioni: in arrivo freddo, venti di burrasca e neve

Articoli correlati

Leggi anche: Natale col maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e gialla in altre 4 regioni: neve, pioggia e venti di burrasca, ecco dove

Leggi anche: Maltempo sull’Italia: piogge, vento e neve in arrivo, scatta l’allerta gialla in nove regioni

Tutto quello che riguarda Protezione Civile

Temi più discussi: Meteo, avviso della Protezione civile: allerta arancione in Sicilia orientale, attese piogge intense e forti mareggiate; Allerta meteo arancione e gialla oggi 16 marzo sull’Italia, maltempo al Sud: le regioni a rischio e le scuole chiuse; La Protezione civile in Sicilia e Calabria segnala allerta arancione, in quali Comuni le scuole restano chiuse; Allerta meteo prolungata (e arancione) a Genova e in Liguria: orari, scenari e previsioni.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 18 marzo: le regioni a rischioIl maltempo prosegue con una nuova perturbazione che porterà sull'Italia piogge, temporali, neve e vento forte su molte zone del Centro-Sud ... fanpage.it

Maltempo in Calabria, allerta da arancione a gialla: ma il rischio non calaLa Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpacal, mantiene alta l'attenzione: possibili nubifragi, esondazioni e dissesti ... corrieredellacalabria.it

Migliorano le condizioni meteo secondo Protezione civile e Arpacal, ma resta alta l’attenzione per il rischio di frane, smottamenti ed esondazioni dopo giorni di piogge intense - facebook.com facebook

Pioggia, neve e vento fino a burrasca da Nord a Sud. Mercoledì #18marzo #AllertaGIALLA meteo-idro in nove regioni. Leggi l’avviso meteo del #17marzo bit.ly/17mar26avv #protezionecivile x.com