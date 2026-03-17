Malore improvviso a La Ruota della Fortuna | paura in studio cos’è successo

Durante la puntata di La Ruota della Fortuna trasmessa il 16 marzo 2026, una concorrente ha accusato un lieve malore subito dopo aver completato una prova. Lo studio si è riempito di tensione e preoccupazione, con la produzione che ha deciso di interrompere temporaneamente la registrazione per assistere la partecipante. La registrazione è stata momentaneamente sospesa per garantire le cure necessarie.

Momenti di tensione nello studio di La Ruota della Fortuna. Nel corso della puntata trasmessa il 16 marzo 2026, una concorrente ha accusato un lieve malore subito dopo una prova, determinando una breve interruzione della regolare sequenza del programma. A gestire l’imprevisto è stato il conduttore Gerry Scotti, intervenuto immediatamente per coordinare i passaggi necessari e rassicurare il pubblico e la partecipante. Il malore della concorrente Georgina e l’intervento in studio. L’episodio ha coinvolto Georgina, tra le protagoniste della serata. Al termine di una manche particolarmente impegnativa, la concorrente avrebbe avvertito un capogiro mentre si allontanava momentaneamente dall’area di gioco. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Malore improvviso a La Ruota della Fortuna: paura in studio, cos’è successo Articoli correlati Capodanno 2026, miracolo alla Ruota della Fortuna: cos’è successoIl Capodanno televisivo del 31 dicembre 2025 segna una svolta che fino a pochi anni fa sembrava impensabile. Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna: “È colpa mia, lo so”, ecco cosa è successo davvero in studioLa domenica sera italiana ha il suo rituale consolidato: dopo una settimana di lavoro, milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale 5 per... Female Ph.D.spent $100 to rent a boyfriend… not knowing he was a CEO who had loved her for years Altri aggiornamenti su Ruota della Fortuna Discussioni sull' argomento Il dolore più grande di Sal Da Vinci: Ovunque tu sia, auguri. Il toccante messaggio per il compianto papà; Oscar 2026 red carpet e cerimonia dei premi in diretta. La Ruota della Fortuna, malore per la campionessa dopo la vittoria: Gerry in ansiaGerry Scotti apre la puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 16 marzo 2026 parlando del malore avuto dalla campionessa dopo la vittoria di ieri ... libero.it La Ruota della Fortuna, Georgina sviene per l’emozione: il dolce gesto di Gerry ScottiUna puntata ricca di emozioni quella de La Ruota della Fortuna che, dopo un piccolo spavento, si conclude con l’arrivo a sorpresa di Antonella Elia ... dilei.it Chi è Silvia Fumagalli, la farmacista sarda protagonista alla Ruota della Fortuna L’isola rappresentata nel programma televisivo condotto da Gerry Scotti - facebook.com facebook La ruota della fortuna, o meglio della sfortuna. Una ennesima conversione grillina. Il Fatto non percepisce fondi pubblici. O meglio non li ha percepiti finora ma li percepirà perché ora ne ha bisogno. O meglio li percepirà solo se continuerà ad averne bisogno. x.com