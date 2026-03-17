Malen e il riscatto della Roma | il futuro resta incerto

La squadra di calcio Roma ha subito una sconfitta a Como, segnando la decima volta in questa stagione. La partita ha visto il Como intervenire con sostituzioni che hanno influito sul risultato, mentre le decisioni arbitrali sono state oggetto di discussione. La sconfitta ha portato a riflettere sul percorso della squadra, con il futuro che rimane ancora tutto da definire.

La Roma cade a Como per la decima volta in questo campionato. Polemiche arbitrali a parte, il Como ha dato una scossa alla partita con i cambi. La panchina lariana si è dimostrata essere più lunga rispetto a quella di mister Gasperini, con l’ancora troppo acerbo Robinio Vaz come unica alternativa offensiva dell’ormai sempre presente Donyell Malen. Proprio sull’ attaccante olandese, a fine partita a domanda di un cronista inglese sul suo futuro, Gasperini ha risposto: “Quale è il suo futuro? Questo chiedetelo alla società a maggio o a giugno. Deciderà il club cosa fare con Malen, ma la Roma ha un riscatto. Quando lo eserciterà vedremo, però.” Malen, riscatto europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Incluso questo fallo di Malen x.com

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