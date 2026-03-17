Magalli ha espresso dubbi riguardo al presunto figlio adottivo di Raffaella Carrà, alimentando discussioni sulla vita privata della cantante scomparsa nel 2021. La questione riguarda un possibile legame familiare non confermato, che continua a essere oggetto di attenzione e speculazioni pubbliche. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata sulla vicenda, lasciando aperti numerosi interrogativi.

Il presunto figlio segreto di Raffaella Carrà continua a far discutere e ad alimentare interrogativi su uno degli aspetti più riservati della vita privata della celebre artista scomparsa nel 2021. Negli ultimi giorni la vicenda è tornata alla ribalta dopo alcune ricostruzioni secondo cui la showgirl avrebbe adottato Gian Luca Pelloni Bulzoni, indicato come erede della conduttrice. Tra le voci che si sono espresse sulla questione c’è quella di Giancarlo Magalli, storico volto della televisione italiana e per anni collaboratore di Raffaella Carrà. Il conduttore, che con la Carrà ha condiviso una lunga stagione professionale e personale, racconta in un’intervista a Il Messaggero, di essere rimasto sorpreso dalla notizia e di non aver mai sentito parlare di questo presunto figlio durante i decenni di frequentazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mai visto con lei". I dubbi di Magalli sul figlio adottivo della Carrà

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