Il museo MA*GA ha accolto quasi trentamila visitatori grazie alla mostra dedicata a artisti come Kandinsky e Scheggi, attirando pubblico da diverse regioni. La mostra, aperta a giovani artisti e alla ricerca, resterà aperta fino al 12 aprile, con l’obiettivo di arrivare a sfiorare i 40 mila visitatori. La direzione ha confermato l’interesse crescente suscitato dall’esposizione.

"Abbiamo già raggiunto quasi trentamila visitatori e visto l’interesse sovraregionale suscitato da questa mostra, pensiamo di chiudere il 12 aprile sfiorando i 40 mila". Emma Zanella, storica dell’arte e direttrice del Museo MA*GA, nato nel 1966 come Civica Galleria d’Arte Moderna di Gallarate, non nasconde la soddisfazione per come sta andando l’esposizione Kandinsky e l’Italia: 130 opere, tra cui venti di Wassily Kandinsky, e di autori quali Paul Klee, Jean Arp, Joan Miró, Alexander Calder, Antoni Tàpies, Lucio Fontana, Osvaldo Licini". Direttrice, questa esposizione vale sicuramente il viaggio, anche per l’affondo sulla relazione, profonda quanto controversa, tra Kandinsky e gli artisti italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - MA*GA, collezioni e futuro: "Da Kandinsky a Scheggi. Il nostro museo aperto a ricerca e giovani artisti"

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Wassily Kandinsky. Cross 1926 x.com

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