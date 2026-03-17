Madrid inarrestabile | record perfetto di 3-0 nel primo turno di Champions League
Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria di 3-0 nel primo turno di Champions League, stabilendo un record perfetto di tre vittorie su tre partite. La sfida tra Manchester City e Real Madrid è tra le più attese della fase a gironi, con entrambe le squadre pronte a disputare una partita decisiva. La competizione europea prosegue con grande entusiasmo e interesse.
"> Manchester City contro Real Madrid: La Grande Sfida della Champions League. Il Manchester City si prepara ad affrontare il Real Madrid nel secondo incontro degli ottavi di finale di Champions League, in programma all’Etihad Stadium. Dopo un’imponente sconfitta per 3-0 nel primo incontro, i Citizens sono determinati a capovolgere la situazione e a scrivere la storia, un’impresa mai riuscita prima contro ‘Los Blancos’. La sfida promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che vantano una rosa di talenti straordinari. La compagine inglese, guidata da Pep Guardiola, ha sempre ambito a conquistare la Champions League, trofeo che rappresenta il massimo nel panorama calcistico europeo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Trento-Tours 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Faure inarrestabile! Parità nel 2° set
Leggi anche: Zanetti commenta il sorteggio di Champions League: «Va fatta attenzione al Bodo, si è visto nell’ultimo turno! L’Inter in Champions vuole…»
Aggiornamenti e notizie su Champions League
Real Madrid-Manchester City 3-0, gol e highlights: la decide la tripletta di ValverdeLeggi su Sky Sport l'articolo Real Madrid-Manchester City 3-0, gol e highlights: la decide la tripletta di Valverde ... sport.sky.it
Champions League: Arsenal batte Real Madrid 3-0Ferito a morte. Così viene definito il Real Madrid travolto all'Emirates da un Arsenal esaltato da due magistrali esecuzioni su punizione di Declan Rice, autentico match winner della serata. E' ... ansa.it