Madrid inarrestabile | record perfetto di 3-0 nel primo turno di Champions League

Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria di 3-0 nel primo turno di Champions League, stabilendo un record perfetto di tre vittorie su tre partite. La sfida tra Manchester City e Real Madrid è tra le più attese della fase a gironi, con entrambe le squadre pronte a disputare una partita decisiva. La competizione europea prosegue con grande entusiasmo e interesse.