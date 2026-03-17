A Roma, nel teatro locale, è in scena uno spettacolo intitolato “Un sogno a Istanbul. Ballata per tre Uomini e una Donna”, scritto da Alberto Bassetti. La produzione vede protagonisti Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi, sotto la regia di Alessio Pizzech. Lo spettacolo si ispira a “La cotogna di Istanbul” di Paolo Rumiz e si svolge in un locale teatrale della città.

ROMA – “Un sogno a Istanbul. Ballata per tre Uomini e una Donna” di Alberto Bassetti è in scena con Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Mario Incudine e Adriano Giraldi per la regia di Alessio Pizzech. Il testo è ispirato al celebre romanzo “La cotogna di Istanbul” di Paolo Rumiz. “Un sogno a Istanbul” racconta di Max e Maša, e del loro amore. Maximilian von Altenberg, ingegnere austriaco, viene mandato a Sarajevo per un sopralluogo nell’inverno del 1997. Un amico gli presenta la misteriosa Maša Dizdarevic, “occhio tartaro e femori lunghi”, austera e selvaggia, splendida e inaccessibile, vedova e divorziata, due figlie che vivono lontane da lei. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Maddalena Crippa in scena con un testo ispirato a “La cotogna di Istanbul” di Paolo Rumiz

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