Lusciano zuppa di cozze e piatti a base di pesce fuorilegge in un ristorante | chiuso sequestrato un quintale di cibo

Un ristorante di Lusciano è stato chiuso e sotto sequestro è stato trovato un quintale di cibo, tra cui zuppa di cozze e altri piatti di pesce. La cucina presentava condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie e il locale operava senza autorizzazioni. L’intervento delle autorità ha portato alla sospensione dell’attività e al sequestro del materiale alimentare.

Zuppe di cozze, in vista del Giovedì Santo, e piatti a base di pesce preparati in una vera e propria cucina da incubo. È quanto emerso nel corso di un controllo degli agenti del Commissariato di Aversa in un ristorante situato in una traversa di viale della Libertà, a Lusciano, per il quale è scattato la chiusura domenica scorsa. Lusciano, zuppa di cozze e piatti a base di pesce "fuorilegge" in un ristorante: chiuso, sequestrato un quintale di cibo L’intervento è stato effettuato con il supporto della Polizia Locale di Lusciano e degli ispettori dell’Asl di Aversa. Al momento del controllo, il locale risultava operativo sia per la ristorazione sia per l’intrattenimento, con una presenza di clienti ben oltre i limiti consentiti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Lusciano, zuppa di cozze e piatti a base di pesce “fuorilegge” in un ristorante: chiuso, sequestrato un quintale di cibo Articoli correlati Leggi anche: Cucina degli orrori in un ristorante del centro di Napoli, cibo sequestrato e locale chiuso Pesce senza tracciabilità. Chiuso ristorante di sushiRistorante di sushi finisce nel mirino dei carabinieri del Nas di Ancona, in cucina sporcizia e scarti alimentati accumulati. Approfondimenti e contenuti su Lusciano zuppa di cozze e piatti a base... La Banchina scommette Zuppa e cozzeDella zuppa di pesce si perdono le tracce. Una volta si esagerava: come per il coniglio ed il ragù c’erano più dialetti che ricette. La verità fuori dalle cucine può dirla Biagio Cacciapuoti: ha ... napoli.repubblica.it Zuppa di pesce napoletana: com'è fatta e dove mangiarlaNasce nei quartieri popolari affacciati sul Golfo, ed è simbolo di una cucina che sa trasformare anche gli scarti in ricchezza, grazie a un uso sapiente del pomodoro, dell’aglio e del peperoncino. gamberorosso.it