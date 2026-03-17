L' ultima perla di Magistratura Democratica | un manifesto pubblicitario con accuse choc

L'ultimo episodio riguarda Magistratura Democratica, che ha diffuso un manifesto pubblicitario contenente accuse forti. L'immagine pubblicitaria mostra un messaggio esplicito rivolto agli organi giudiziari, con parole che denunciano presunti comportamenti illeciti. La campagna ha suscitato reazioni e polemiche, attirando l’attenzione di chi segue da vicino il mondo della giustizia. La pubblicità è stata diffusa sui social e in alcuni spazi pubblici.

Sembra una scena da Fantozzi, solo che qui è tutto reale. Purtroppo. L’ultima “perla” che ci regala Magistratura democratica, la corrente delle toghe di sinistra capeggiata da Silvia Albano, è un manifesto con scritto: “Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Con la legge Nordio i politici vogliono controllare le decisioni dei magistrati. Al referendum vota no”. Al di là delle totale faziosità delle accuse che vengono mosse contro il Governo, è quantomeno surreale che dei magistrati si cimentino nella cartellonistica stradale come se fossero un fan club di quartiere o un ufficio marketing. Non esattamente quello che ti aspetteresti da chi dovrebbe scrivere sentenze e giudicare i cittadini esentandosi dall’esprimere pareri in modo così manifesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultima perla di Magistratura Democratica: un manifesto pubblicitario con accuse choc Articoli correlati Leggi anche: Caso Bartolozzi, Lo Voi apre il congresso di Magistratura Democratica con ironia: "Saluto del plotone" “Molte voci per il No”, ma con una platea semivuota. Il flop di Magistratura democratica“Molte voci, un solo No per la democrazia”, recitava il sottotitolo dell’incontro organizzato ieri da Magistratura democratica a Roma sul referendum. Approfondimenti e contenuti su Magistratura Democratica Temi più discussi: Referendum, Bersani: Qualcuno dedica il Sì a Berlusconi o a Garlasco. Noi dedichiamo il No ai 28 magistrati uccisi da mafia e terrorismo; Referendum, i vescovi lanciano un messaggio: L’indipendenza della magistratura è una tutela dello stato di diritto; Referendum giustizia, chi evoca Falcone per difendere il Csm dimentica il passato | Libero Quotidiano.it. Giustizia, Parodi (Anm): La magistratura è l’ultimo chilometro della democrazia. Se cede, il cittadino resta soloIl Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), è intervenuto al congresso di Magistratura Democratica per ribadire l’importanza della funzione giudiziaria come presidio essenziale della d ... affaritaliani.it Magistratura Democratica: un’associazione dalla parte della CostituzioneMagistratura Democratica va a congresso e si riunisce a Roma, in via Alibert, animando una discussione che si è aperta giovedì e durerà fino a domani. Una maratona in favore del NO al referendum, cert ... articolo21.org Il segretario generale di Magistratura democratica e procuratore aggiunto di Reggio Calabria usa i numeri per contraddire la necessità di separare le carriere: «Servirebbe semmai aumentare l’organico dei gip, ma quello costa e i governi preferisco riforme gra - facebook.com facebook L'intervento al congresso di Magistratura democratica: "La nostra credibilità non nasce da dichiarazioni o da reazioni emotive: nasce dalla coerenza con cui, ogni giorno, teniamo insieme il dubbio e il servizio, la misura e la responsabilità" x.com