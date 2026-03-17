Sul palco del Teatro Trastevere di Roma, dal 27 al 29 marzo 2026, si tiene lo spettacolo teatrale Gettoni, un progetto vincitore di “Germogli – Residenze artistiche 2025”. La rappresentazione vede in scena i Gettoni, una compagnia che porta in scena il loro lavoro nel contesto di questa residenza artistica. La produzione si svolge nell’ultima cabina di Centocelle.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Gettoni, progetto vincitore di “Germogli – Residenze artistiche 2025”. Dove e Quando: Al Teatro Trastevere di Roma, dal 27 al 29 marzo 2026. Perché: Una riflessione tragicomica e nostalgica sulla fine dell’era analogica attraverso il legame tra due fratelli nella periferia romana. Il panorama urbano di Roma sta cambiando, portando con sé la silenziosa scomparsa di simboli che per decenni hanno scandito la quotidianità dei suoi abitanti. Al Teatro Trastevere, dal 27 al 29 marzo, va in scena Gettoni, un’opera che accende i riflettori su questo passaggio epocale. Scritto da Fabiana Dantinelli e diretto da Alessandro... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’ultima cabina di Centocelle: sul palco i Gettoni di Fabiana Dantinelli

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