Luigi Lobuono nominato consigliere del Governo per industria e sviluppo

Da ildenaro.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Lobuono, consigliere regionale pugliese e candidato alle Regionali del 2025 per il centrodestra, è stato nominato consigliere del Governo per le politiche industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi. La nomina è stata annunciata ufficialmente e riguarda il suo incarico nel settore delle politiche per l’industria e lo sviluppo economico. Lobuono assumerà il nuovo ruolo a partire da questa settimana.

Cassa edile Napoli entra in Check: più controlli e cantieri digitali. Intesa con Brescia Luigi Lobuono, consigliere regionale pugliese e candidato presidente alle Regionali 2025 per il centrodestra, è nominato consigliere per le politiche industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi. La scelta è stata ufficializzata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Qualche settimana fa Lobuono, all’interno del consiglio regionale della Puglia, ha preferito non aderire al gruppo di Forza Italia e accedere invece al Misto. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Musica, all’arena Flegrea il 7 luglio doppio concerto con Goran Bregovic. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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