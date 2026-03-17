Luigi Lobuono nominato consigliere del Governo per industria e sviluppo

Luigi Lobuono, consigliere regionale pugliese e candidato alle Regionali del 2025 per il centrodestra, è stato nominato consigliere del Governo per le politiche industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi. La nomina è stata annunciata ufficialmente e riguarda il suo incarico nel settore delle politiche per l’industria e lo sviluppo economico. Lobuono assumerà il nuovo ruolo a partire da questa settimana.

Cassa edile Napoli entra in Check: più controlli e cantieri digitali. Intesa con Brescia Luigi Lobuono, consigliere regionale pugliese e candidato presidente alle Regionali 2025 per il centrodestra, è nominato consigliere per le politiche industriali e di sviluppo a Palazzo Chigi. La scelta è stata ufficializzata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Qualche settimana fa Lobuono, all’interno del consiglio regionale della Puglia, ha preferito non aderire al gruppo di Forza Italia e accedere invece al Misto. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Musica, all’arena Flegrea il 7 luglio doppio concerto con Goran Bregovic. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Il consigliere regionale Luigi Lobuono nuovo consigliere industriale a Palazzo Chigi: "Sostenere imprese"L'esponente del Gruppo Misto in Regione Puglia: "Sostenere aziende, farle crescere e accompagnarle sempre di più non solo sul territorio nazionale ma... Michele Emiliano nominato consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia OggiDi seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia: Oggi, venerdì 16 gennaio, alle ore 17. Altri aggiornamenti su Luigi Lobuono Temi più discussi: Il consigliere regionale Luigi Lobuono nuovo consigliere industriale a Palazzo Chigi: Sostenere imprese; Luigi Lobuono diventa consigliere per le politiche industriali del ministro Tajani: la nomina dopo la corsa a governatore per il centrodestra; Il Vicepremier Antonio Tajani nomina Luigi Lobuono consigliere per le politiche industriali e di sviluppo; Il vicepremier Antonio Tajani nomina Luigi Lobuono consigliere per le Politiche Industriali e di Sviluppo. Il consigliere regionale Luigi Lobuono nuovo consigliere industriale a Palazzo Chigi: Sostenere impreseL'esponente del Gruppo Misto in Regione Puglia: Sostenere aziende, farle crescere e accompagnarle sempre di più non solo sul territorio nazionale ma anche nei mercati internazionali ... baritoday.it Luigi Lobuono nominato consigliere per le politiche industriali e di sviluppo del vicepremier Antonio TajaniE' stato lo stesso vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri a nominare il consigliere regionale. Lobuono: «Una prima proposta sarà semplificare l’internazionalizzazione delle ... lagazzettadelmezzogiorno.it C’è sempre spazio per un consulente in più al governo. Solo nell’ultima settimana ne sono arrivati un paio di peso, vecchie conoscenze della politica. Uno è Luigi Lobuono, ufficializzato a metà settimana. Di Lorenzo Giarelli - facebook.com facebook #luigi lobuono #consigliere per le politiche industriali del #governo. La nomina di Tajani x.com