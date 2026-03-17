lui guida ubriaco e lei aggredisce i poliziotti

Un uomo alla guida di un furgone ha percorso la strada in modo irregolare, zigzagando e accelerando senza rispettare i limiti di velocità. La polizia lo ha fermato per un controllo e, nel corso dell’intervento, una donna ha aggredito gli agenti. I fatti si sono svolti in una strada trafficata, dove il veicolo ha causato rischi per gli altri automobilisti.

Procedeva a zig-zag con il furgone, con velocità irregolare e mettendo a rischio la vita degli automobilisti in transito, finché una pattuglia della polizia lo ha fermato per un controllo. Alla guida c’era un uomo di 40 anni, è apparso subito in stato di alterazione alcolica. Accanto a lui una donna di 45 anni che durante le verifiche ha dato in escandescenze, arrivando a lanciare una bottiglia di vetro contro un agente. L’episodio è avvenuto di sera, nei giorni scorsi, in strada della Grotta, a Posatora. Gli agenti, visto l’atteggiamento della coppia, di origine extracomunitaria, hanno chiesto l’intervento di una seconda pattuglia e dei colleghi della polizia stradale per effettuare l’alcol test. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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