LR Vicenza | la felicità nelle parole dei protagonisti a fine gara

Al termine della partita, i protagonisti del LR Vicenza esprimono tutta la loro gioia per la promozione in Serie B. Il presidente, accolto dagli applausi, si è presentato in conferenza stampa dichiarando di aver raggiunto un obiettivo inseguito con determinazione. La scena si è riempita di entusiasmo mentre i giocatori hanno condiviso le loro emozioni, sottolineando la soddisfazione per il risultato ottenuto.

Grande felicità a fine gara nelle parole dei protagonisti di questa promozione in Serie B. Il primo ad arrivare in conferenza stampa, sommerso dagli applausi è il presidente Stefano Rosso, felice come non mai: “Obiettivo inseguito con caparbietà. Sono felice per la società, i tifosi, il patron e tutti quelli che hanno creduto in questa promozione. E' un risultato bellissimo e un traguardo favoloso. Quando le cose vanno bene è facile per tutti, ma anche quando le cose andavano male, soprattutto negli anni precedenti, la società ha dimostrato di avere tanta forza. In questa stagione si è incastrato tutto e abbiamo ottenuto la vittoria con sei giornate d'anticipo. 🔗 Leggi su Today.it

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