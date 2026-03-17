L'oroscopo di mercoledì 18 marzo 2026 | Pesci e Cancro comprendono i non detti

Mercoledì 18 marzo 2026, l’oroscopo segnala che Pesci e Cancro riescono a capire i segnali nascosti, grazie alla posizione di Nettuno che, con la sua energia, crea confusione e chiarezza allo stesso tempo. La Luna nuova prevista per questa notte aggiunge un elemento di cambiamento, influenzando le emozioni e i sentimenti di questi segni. La giornata si presenta con un’atmosfera di introspezione e rinnovamento.